Catanzaro, blackout nella notte nel centro storico per venti minuti

Blackout elettrico improvviso a Catanzaro città nella scorsa notte. Pochi minuti dopo la mezzanotte, l’intero centro storico si è ritrovato completamente al buio. Si sono spente improvvisamente le luci delle abitazioni, così come l’illuminazione esterna. Un blackout totale di 20 minuti circa tra via Filanda, quartiere Maddalena, via Marincola Cattaneo, via XX Settembre ed altre aree limitrofe comprese alcune zone di Corso Mazzini. Preoccupazione tra gli abitanti ed anche ovviamente per chi si trovava alla guida di un’auto. Intorno a 00,20 circa la corrente elettrica è stata ripristinata grazie all’intervento di alcune squadre di operai Enel. L’inconveniente non si è poi piu’ verificato nel corso della notte.

