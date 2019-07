di RTC Sport

Ora è ufficiale, l’attaccante Francesco Nicastro si lega al Catanzaro per 3 anni. E’ lui, almeno attualmente il successore di Eugenio D’Ursi che finirà al Bari via Napoli. Ma la tifoseria sogna ancora 2-3 colpi grossi da parte della società di Noto che ha dichiarato di puntare direttamente alla serie B. Ancora qualche problema per l’arrivo dell’attaccante Paponi della Juve Stabia, il quale vorrebbe giocare in serie B. Intanto è stato reintegrato il portiere Mittica. Il difensore Pambianchi, lo scorso anno con la maglia del Catanzaro, passa alla Virtus Francavilla. Per quanto riguarda le altre operazioni di calciomercato nel girone centrosud, l’attaccante Diop è della Paganese che in porta si affida all’esperto ex Reggina Paolo Baiocco; la Casertana prende il centrocampista bosniaco Varesanovic; l’attaccante Bacio Terracino dal Potenza alla Fermana; si muove anche il Rende che prende dal Palermo il terzino sinistro classe 2000 Ciro Sicuro. Infine, per l panchina dell’Avellino ora sembra in pole position il girovago Eziolino Capuano, tecnico veterano e ottimo conoscitore della serie C.

