di RTC Sport

La Reggina ha superato il Foligno per 3 a 0 in amichevole giocata nel ritiro umbro. Mister Toscano ha schierato il 3-5-2 con il seguente 11: Guarna; Bertoncini Rossi Redolfi; Kirwan Sounas De Rose Paolucci Bresciani; Reginaldo Corazza. Sono entrati nel corso della gara Zibert, Marchi, Bianchi, Doumbia, Marino, Salandria, Nemia e Bellomo. Tre a zero il punteggio in virtu’ della doppietta di Redolfi (in foto) al 21′ ed al 41′ st e della rete di Bellomo al 29′ st. Continua il percorso di avvicinamento al primo impegno ufficiale stagionale domenica prossima con il Vicenza in Coppa Italia.

