Calcio, Cosenza/ Sciaudone: “Felice di rimanere a Cosenza”

Il Cosenza Calcio ha ceduto a titolo definitivo alla Reggiana il centrocampista Ivan Varone. Per lui contratto con gli emiliani fino al 30 gennaio 2021. Vicino l’arrivo dell’esterno Konè del Torino ma anche di Broh del Sassuolo.

Intanto l’ex rossoblu’ Gennaro Tutino giocherà in serie A con l’Hellas Verona, dopo avere rinnovato col Napoli che lo ha girato agli scaligeri ora allenati da Ivan Juric. Dopo le brillanti stagioni in Calabria, dunque, Tutino realizza il sogno di poter giocare nella massima serie. Intanto Daniele Sciaudone, che indosserà per il secondo anno la maglia rossoblu’, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale. Il centrocampista lombardo, che ha conquistato il cuore dei tifosi a suon di gol nella seconda parte della scorsa stagione, è stato appena acquistato dal Cosenza a titolo definitivo.

redazione@giornaledicalabria.it