Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo dell’attaccante Francesco Nicastro al Catanzaro, tre anni di contratto per l’ex stabiese, il ds Logiudice lavora per completare l’organico da affidare ad Auteri. E’ stato reintegrato il portiere Mittica ma resta il rebus su chi difenderà da titolare la porta ed indosserà la maglia numero uno. Alla finestra l’ex leccese Perucchini ed il catanese Pisseri, il quale peraltro ha già giocato a Catanzaro. Interesse per Adamonis della Lazio ma nell’ultima stagione a Caserta. Intanto è finita la telenovela Paponi, in quanto l’attaccante si è accasato a Piacenza. Logiudice sonda le piste che portano a Bunino del Pescara ed all’esperto Eusepi, ex Benevento.

