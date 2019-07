La terza Commissione consiliare ‘Sanità, attività sociali e formative’, presieduta dal consigliere Michele Mirabello, ha dedicato la seduta di lunedì 29 luglio alle audizioni sullo stato di attuazione delle procedure relative alla costruzione di nuovi ospedali. “La discussione – ha detto il presidente Mirabello – di oggi, alla presenza di numerosi colleghi, del dirigente del dipartimento Salute, della Commissione straordinaria dell’Asp di Reggio Calabria e dei dirigenti dell’Asp di Reggio Calabria e Cosenza, del delegato del presidente Oliverio alla sanità, Franco Pacenza e del dirigente del settore opere pubbliche edilizia sanitaria, Pasquale Gidaro, è servita a scansionare lo stato dell’arte rispetto alle iniziative per la realizzazione dei nuovi cinque ospedali nella regione ed il rapporto con i concessionari. L’obiettivo della Commissione è quello di operare per raggiungere, al più presto possibile, all’avvio dei cantieri, non solo per elevare le infrastrutture sanitarie, ma per contribuire anche a dare un colpo di frusta all’economia regionale. Conosciamo tutti le difficoltà della sanità calabrese, ma il nostro impegno rimane quello di rimuovere ogni ostacolo burocratico per consentire il dispiegamento di importanti investimenti finanziari che consentiranno alla Calabria di ammodernare gli ospedali pubblici, con notevoli effetti positivi sul recupero dei livelli essenziali di assistenza”. Ai lavori hanno contribuito i consiglieri Bova, Guccione, Pedà, Esposito, Arruzzolo e Parente.

