“Sono andato via dalla mia terra all’età di 14 anni in modo del tutto consapevole, perché sapevo di non voler fare il contadino come mio padre. Questo mi ha portato molte volte a rinnegare la figura paterna. Ed è proprio per questo che attraverso la poesia, le parole e i versi tento di farlo rivivere”. È quanto ha raccontato l’attore Antonio Petrocelli alla presentazione della sua raccolta di poesie “Peraspina Perapoma” (Treditre editori) nella sala conferenze dell’Hotel Perla del Porto nel corso del Magna Graecia Book Festival con il direttore artistico Andrea Di Consoli e la giornalista Edvige Vitaliano. Premiato sul palco del Magna Graecia Film Festival con Il Libro d’Oro alla Carriera realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, Antonio Petrocelli, che nel suo ultimo libro porta alla luce la memoria familiare e quella della terra natia, la Lucania, nella sua carriera ha lavorato con grandi registi come Marco Bellocchio, Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti, Francesco Nuti, Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores, Marco Tullio Giordana, Mimmo Calopresti.

Ospiti della terza serata del Magna Graecia Film Festival, nel corso della quale la regista salernitana Flavia Calabrese ha presentato il suo cortometraggio “Leto”, sono stati Francesco Pannofino, nel cast del film “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, Mia Benedetta, nel cast del film “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi che verrà proiettato sabato 3 agosto, e Viola Prestieri, produttrice del film “Euforia” di Valeria Golino.

Questa mattina, alle ore 12, all’Hotel Perla del Porto si è svolta la conferenza stampa con Alessandro Capitani e Alessandro Haber che hanno dialogato con Chiara Fera del film “In viaggio con Adele” che verrà proiettato questa sera alle 21.30 all’area porto di Catanzaro, dopo la proiezione del documentario “Calabria delle Meraviglie” realizzato nell’ambito del piano di comunicazione del Consiglio regionale. Sarà presente il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto.

Alle 18.15 presentazione al Blanca Cruz (Caminia) del libro di Leonardo Colombati “Bruce Springsteen. Come un killer sotto il sole” (Mondadori).