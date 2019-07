E’ ufficiale la conclusione della storia tra il Catanzaro e l’attaccante Eugenio D’Ursi. L’attaccante di Ponticelli, passato al Napoli, è stato girato dalla società partenopea al Bari di Cornacchini, che militerà in C nello stesso girone del Catanzaro. Per i galletti prestito biennale. D’Ursi, quindi torna in Puglia, precedentemente aveva militato nel Bisceglie, opo un solo anno in Calabria al Catanzaro.

Classe 95, Esterno d’attacco, ha esordito tra i professionisti a 19 anni con l’Aversa Normanna. Con la maglia del Catanzaro, nella scorsa stagione, ottimo ruolino con 14 reti realizzate, si è laureato vicecapocannoniere della serie C.

Intanto la squadra di Auteri, dopo aver concluso il ritiro silano di Moccone, è tornata in sede dove ha ripreso la preparazione al Mirko Gullì in località Giovino. Si allenerà tutta la settimana per preparare la sfida di domenica in Coppa Italia alla Casertana.

