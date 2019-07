“Il ministro Danilo Toninelli ha tagliato in provincia di Vibo Valentia il nastro di un’opera finanziata dalla Regione Calabria (strada provinciale 23 tratto Joppolo-Coccorino,ndr), ma evita di affrontare il confronto sui temi dello sviluppo infrastrutturale della Calabria”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.

“Toninelli dimentica – continua Oliverio – tutte le richieste d’incontro e di confronto che la Regione ha avanzato in questi mesi e rimaste inevase, in particolare quelle relative allo sviluppo del Porto e dell’area industriale di Gioia Tauro e non solo. Attendo che nei prossimi giorni ci arrivi una convocazione per sottoscrivere l’Accordo per l’Area Logistica Integrata di Gioia Tauro con il bacino di carenaggio e la stazione di San Ferdinando, per normalizzare la gestione dell’Autorità Portuale della Calabria eliminando la mutilazione proposta dal Governo e per dare seguito ai finanziamenti della Regione Calabria relativi ai porti di Vibo Valentia e Reggio Calabria ad oggi inspiegabilmente bloccati dal Ministero”.

“Sarebbe utile -ha sostenuto ancora il Governatore – discutere anche dei ritardi nello sviluppo del progetto di fattibilità dell’alta velocità finanziato dalla Regione Calabria ed ancora dei ritardi per la presentazione del progetto esecutivo della S.S. 106″.

