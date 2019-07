Circa 300 tirocinanti degli enti locali della Calabria sta tenendo un sit-in davanti la sede della Regione, a Catanzaro, per sollecitare il rinnovo del loro percorso di perfezionamento formativo presso gli enti locali in cui prestano servizio. In particolare, i tirocinanti chiedono l’equiparazione della loro posizione a quella di altri tirocinanti, della Giustizia, del Miur e del Mibact, per i quali è stato previsto un diverso percorso. Alla protesta alla Regione partecipa anche un gruppo di ex percettori di indennità di mobilità in deroga.

redazione@giornaledicalabria.it