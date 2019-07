REGGIO CALABRIA. C’è un fermo per l’omicidio di Mariella Rota, uccisa martedì sera nella sua abitazione, attigua alla rivendita di tabacchi che gestiva da anni in una zona del centro di Reggio Calabria. Il fermato sarebbe un cittadino filippino di 43 anni, abituale cliente dell’esercizio commerciale della donna, uccisa con numerosi colpi di arma da taglio. Nel pomeriggio, in questura, è in programma una conferenza stampa.

