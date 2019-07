Acqua a Catanzaro, due giorni di disagi in alcune zone

CATANZARO. Giovedì 1 agosto, e venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 7, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico nel quartiere Santa Maria, in viale Isonzo e viale Magna Graecia. Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti del Comune di Catanzaro, specificando che i possibili disagi saranno causati da un importante intervento sulla condotta (all’altezza di via Santa Maria e via Trieste) nell’ambito dei lavori di ingegnerizzazione della rete idrica. La comunicazione è stata diramata dalla Regione.

