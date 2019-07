Il presidente della Regione Mario Oliverio è intervenuto all’incontro con il Partenariato convocato sulla Programmazione dei fondi europei 2021-2027, tenuto stamane nella Cittadella regionale, aperto dal vicepresidente Russo, con interventi dei dirigenti del Dipartimento Programmazione Tommaso Calabrò e del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Giovanni Soda ed il contributo dei rappresentanti delle forze istituzionali, economiche e sociali presenti che hanno giudicato positivamente l’iniziativa poiché utile e tempestiva.

“ Partiamo con anticipo nel percorso verso la programmazione e questo è importante perché ci consente non solo di evitare di perdere tempo, di avere un passo non adeguato rispetto ai tempi generali, ma anche di costruire una programmazione partecipata e definire contenuti scaturenti proprio da questa partecipazione, che devono essere più aderenti ai problemi e agli obiettivi che ci poniamo” ha detto Oliverio, proseguendo: “ Per la precedente programmazione, della quale ho trovato i documenti sul tavolo al mio insediamento e sulla quale si sono avute 285 osservazioni da Bruxelles, abbiamo dovuto lavorare intensamente per recuperare, partendo nel 2016. Abbiamo perso due anni; questa volta si rovescia tutto. I cinque obiettivi strategici, che si declinano in obiettivi specifici, sono i contenitori di scelte che dobbiamo compiere nella nostra regione. Con riferimento a questi obiettivi dobbiamo costruire i documenti, il programma. E’ nostra intenzione introdurre un percorso partecipato, con un lavoro che può riprendere nel mese di settembre, sulla base di una riflessione da parte del partenariato e di proposte che devono venire al tavolo, per passare al merito. Daremo corso ad alcuni appuntamenti, seminari specifici sui singoli obiettivi strategici, laboratori di democrazia partecipata. Riteniamo che i mesi di settembre e ottobre debbano essere intensi per entrare nel merito e costruire la nuova programmazione, in tempi che camminano parallelamente a livello generale, a livello nazionale”.

redazione@giornaledicalabria.it