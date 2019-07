L’US Catanzaro comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis. L’estremo difensore lituano, classe 1997, arriva dalla SS Lazio per un anno con la formula del prestito secco. Nello scorso campionato ha disputato 23 gare con la Casertana mentre l’anno precedente ha collezionato sette presenze in serie B con la Salernitana. Adamonis, che era stato chiesto da diverse società di serie superiori, si è già aggregato al gruppo, a disposizione di mister Auteri. Si tratta di un buon portere che nello scorso anno si è dimostrato elemento valido difendendo la porta dei campani.

Intanto proseguono gli allenamenti al Mirko Gullì di Giovino dopo la fine del ritiro silano a Moccone. Secondo giorno in città, si suda sul campo in vista della sfida di domenica alla Casertana in Coppa Italia. Chi passa affronterà l’11 agosto la Salernitana di mister Ventura. Tra l’altro sarà la prima uscita delle aquile che sin qui non hanno disputato le amichevoli non gradite da Auteri. La squadra ha lavorato sia atleticamente che con la palla. Tra i presenti anche il neo acquisto Nicastro e Scarf, terzino ghanese in prova.

redazione@giornaledicalabria.it