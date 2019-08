Due persone sono state arrestate dalla Polizia a Lamezia Terme con le accuse di tentata estorsione, minacce, lesioni e danneggiamento. Le misure cautelari sono state eseguite dagli agenti del commissariato nei confronti di Franco Antonio Di Spena, 45 anni, e Antonio Pitagora, 53 anni, entrambi di Lamezia Terme, ritenuti responsabili di una serie di reati nei confronti di un’azienda: lo scorso 19 luglio il titolare denunciò un tentativo di estorsione, messo in atto da Pitagora, con la collaborazione di Di Spena, finalizzata all’acquisizione di alcuni cartelli pubblicitari. Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato, più volte Di Spena avrebbe minacciato il titolare dell’azienda dicendogli di non avvicinarsi più ai cartelli altrimenti gli avrebbe sparato e lo avrebbe lasciato morire per terra: in un’occasione il 45enne, noto pluripregiudicato lametino, lo avrebbe afferrato per il collo sbattendolo con la schiena sul portellone posteriore della sua auto, provocandogli lesioni e contusioni. Al termine delle indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Salvatore Maria Curcio e dal sostituto Marta Agostini, i due sono stati arrestati.

