Fc Crotone, doppia operazione: Gigliotti e Vido sono rossoblù

Doppio colpo di mercato del Football Club Crotone che si aggiudica le prestazioni sportive del difensore Guillaume Gigliotti e dell’attaccante Luca Vido.

Guillame Gigliotti arriva a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Salernitana: nato a Istres (Francia) il 9 novembre 1989 è cresciuto nel vivaio del Monaco prima di approdare in Italia e vestire le maglie di Novara, Empoli, Foggia, Ascoli e, nella passata stagione, Salernitana. Per lui anche un’esperienza in Spagna, al Badalona, nella stagione 2013/14.

Difensore centrale mancino esperto, ben strutturato fisicamente e dotato di buona tecnica, Gigliotti è anche molto abile nel gioco aereo ed è uno specialista dei calci di punizione.

Guillaume ha lasciato questa mattina il ritiro della Salernitana, ha sottoscritto un contratto biennale con la Società pitagorica ed ha raggiunto i nuovi compagni in Sila. Ora è pronto per una nuova ed emozionante avventura con la casacca rossoblù.

Luca Vido arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio: nato a Bassano del Grappa il 3 febbraio 1997, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Treviso, Padova e Milan. Nel gennaio 2017 si trasferisce in prestito al Cittadella, in Serie B, dove esordisce tra i professionisti e a fine stagione colleziona 12 presenze condite da 4 reti. Nell’estate 2017 si è messo in mostra ai Mondiali Under 20 e viene acquistato dall’Atalanta con la quale esordisce in Serie A. Nel gennaio 2018 torna in prestito al Cittadella, mentre lo scorso anno passa, sempre in prestito, al Perugia dove scende in campo 34 volte segnando ben 12 reti, compresa quella nei playoff contro l’Hellas Verona.

Vido, che nel suo curriculum vanta anche 9 gettoni e 3 reti con l’Under 21, è il prototipo dell’attaccante moderno, molto dotato tecnicamente e capace di svariare su tutto il fronte offensivo.

Vido raggiungerà Crotone venerdì e inizierà a lavorare al centro sportivo in attesa di unirsi al gruppo nei prossimi giorni.

