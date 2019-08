Il Catanzaro continua ad allenarsi ed a sudare al Mirko Gullì di Giovino in vista della sfida di domenica alla Casertana per il primo turno di Coppa Italia. Si è unito al gruppo il portiere Adamonis, ex Casertana e Salernitana, ma di proprietà della Lazio. Adamonis è un buon portiere per la categoria, lo ha dimostrato lo scorso anno a Caserta, ma ancora non è chiaro se Logiudice ed Auteri consegneranno a lui le chiavi della porta catanzarese o la società interverrà ancora sul mercato cercando un nuovo guardiano. Certamente, comunque, la società cerca qualche colpo grosso per irrobustire la rosa da affidare ad Auteri e puntare alla promozione. Attualmente, la tifoseria non è soddisfatta degli interventi sul mercato e vuole nomi importanti per la categoria che facciano fare il cosiddetto salto di qualità. “Se il presidente Noto vuole vincere il campionato come dice deve investire massicciamente, in quanto la squadra, con le partenze di Furlan, Bianchimano e D’Ursi” è meno forte dello scorso anno. Gli arrivi dei vari Risolo, Urso, Calì, Nicastro, Martinelli e Mangni, dunque, non convincono totalmente, e nella tifoseria c’è molta diffidenza. Toccherà a Noto ed a Logiudice riportare serenità nell’ambiente.

