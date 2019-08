Tentato linciaggio all’aggressore di una donna, 4 arresti ad Amaroni

Ha aggredito una donna e ha rischiato il linciaggio da otto parenti della signora, quattro dei quali sono finiti in manette. La vicenda è accaduta ad Amaroni, dopo che una donna ha chiamato il 112 per segnalare un’aggressione da parte di un uomo. I carabinieri della Compagnia di Girifalco si sono immediatamente recati a casa della donna, una 55enne, che forniva ai militari dell’Arma elementi utili a individuare l’aggressore, I. B. impiegato di 44 anni, rintracciato nella sua abitazione. Nel corso degli accertamenti sono arrivati sul posto anche diversi parenti della vittima, almeno 8, che, letteralmente inferociti, nonostante la presenza dei carabinieri hanno aggredito il 44enne con calci e pugni, colpendo anche i militari intervenuti per evitare il linciaggio. Grazie anche all’arrivo di altri rinforzi, però, i carabinieri sono riusciti a bloccare il gruppo, procedendo all’arresto di quattro di loro, tutti di Amaroni: I.F. (59enne, commerciante), I.G. (35enne, imprenditore), I.R. (34enne, operaio), O.G. (32enne, operaio), accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La vicenda – riferiscono i carabinieri – sarebbe scaturita da vecchi dissidi tra il 44enne e i parenti della donna, ulteriormente acuiti dall’ultima aggressione.

