Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato unitariamente davanti alle Prefetture della Calabria “per chiedere un confronto risolutivo dei problemi del Servizio sanitario regionale con il governo”. “La decisione di attivare il percorso di mobilitazione – si legge nel documento di Cgil, Cisl e Uil – è maturata a fronte delle condizioni sempre più critiche in cui sta precipitando il Servizio sanitario regionale, ove ai disagi noti, tali da potersi definire ‘storici’, si sommano casi di malasanità i cui esiti tragici esigono interventi non più procrastinabili. Non c’è più tempo per sopportare ancora una situazione in cui la Calabria e i calabresi continuano a pagare sulla propria pelle una gestione della sanità fallimentare le cui responsabilità sono ascrivibili al decennio disastroso dei commissariamenti e a una mancata assunzione di responsabilità della politica regionale a intervenire sulle gestioni aziendali inefficaci e opache e a produrre proposte riformatrici del sistema sanitario” hanno affermato il microfono di RTC Luigi Veraldi della Cgil Calabria, Francesco Mingrone della Cisl Magna Greacia e Elio Bartoletti della Uil Fpl Calabria.

Guarda il servizio TG di RTC