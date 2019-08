Un giovane di 29 anni, Bruno De Sando, è morto in un incidente stradale avvenuto venerdì mattina in provincia di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento, la moto Ducati su cui viaggiava si è scontrata con una Fiat Punto. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 162 che da Maida, dove il giovane era residente, conduce a Lamezia Terme. L’impatto sarebbe stato violentissimo e il motociclista è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi tecnici e la ricostruzione dell’incidente, mentre il personale del 118 ha solo potuto accertare il decesso del centauro.

