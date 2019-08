Weekend con tempo stabile o-vunque e caldo perlopiù nella norma prima dell’arrivo, la prossima settimana, di una fiammata africana al sud, con temperature fino a 40 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna mentre al centro nord è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica con il rischio di temporali localmente anche di forte intensità. E’ la previsione dei meteorologi per il primo weekend di agosto e per la prossima settimana in cui è attesa una nuo-va ondata di calore sulle regioni centro-meridionali. Per oggi prevista nuvolosità residua su Ro-magna, regioni centrali adriatiche e nord della Puglia; ultime gocce di pioggia lungo le coste marchigiane e abruzzesi, ma con tendenza a un generale miglioramento. Per il resto, la giornata sa-rà in prevalenza soleggiata: nel pomeriggio qualche addensamento lungo l’Appennino centro-meridionale e attorno ai rilievi tra Veneto e Friuli. Domenica giornata estiva e soleggiata su tutta la Penisola, a parte qualche locale addensamento attorno alle zone montuose. Temperature in lieve calo su Calabria e Sicilia, in au-mento al Centro-Nord. La prossima settimana vede una graduale intensificazione del caldo sulle regioni centro-meridionali: tra martedì e venerdì probabile nuo-va ondata di calore con temperature che, a metà settimana, si porteranno tra 35 e 40 gradi.

redazione@giornaledicalabria.it