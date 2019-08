di RTC Sport

Dopo qualche giorno vissuto con particolare preoccupazione per la fase di stallo del mercato ma soprattutto per il brutto capitombolo in amichevole col Monopoli e la manita subita, sembra essere tornato il sereno in casa Cosenza Calcio dopo gli acquisti ufficiali di Broh, Monaco e Kanoutè che seguono gli innesti di Sciaudone, Moreo e Trovato. Sono praticamente rossoblu’ anche Pierini, Baez, Kone e Carretta. Insomma, il ds Trinchera negli ultimi giorni ha rinvigorito gli spiriti dei tifosi rossoblu’ che si erano assopiti. Un risveglio che richiama l’entusiasmo decisamente fondamentale per affrontare la nuova difficile stagione.

Respira anche Braglia, apparso anch’egli molto preoccupato dopo gli schiaffi beccati dal Monopoli. Probabilmente il tecnico toscano attende ora un attaccante da doppia cifra e probabilmente un centrocampista di qualità. Intanto con i nuovi innesti, Braglia avrà molta scelta sugli esterni d’attacco, potendo contare su Baez, Carretta, Pierini e Kone. In mezzo al campo il reparto è attualmente costituito da Kanoute, Sciaudone, Bruccini, Broh, Mungo e Trovato. Un’altra pedina arriverà. Per cio’ che riguarda il reparto arretrato Corsi, Bittante, Capela, Monaco, Schiavi, Legittimo, Idda e D’Orazio sembrano offrire buone garanzie a Braglia. In posta si giocheranno il posto Perina e Saracco.

