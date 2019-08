di RTC Sport

Domenica pomeriggio, alle ore 19,00, il Catanzaro sfida la Casertana al Ceravolo. Intenzione del gruppo di Auteri è quella di passare il turno per poi affrontare, domenica 11 agosto, la Salernitana all’Arechi. Giocherà in porta il nuovo arrivato Adamonis, lo scorso anno in forza proprio ai campani. Domenica sarà l’occasione per vedere all’opera il nuovo Catanzaro, che non ha disputato amichevoli estive. Il pubblico, che sogna pero’ colpi grossi da parte della proprietà Noto che vuole la promozione in B, vedrà in azione i nuovi Adamonis, Martinelli, Risolo, Urso, Mangni e Cali’. Proprio dalla Casertana potrebbe arrivare a Catanzaro il difensore sinistro Paride Pinna, classe 92, duttile ed adattabile sia nella difesa a 3 che a 4. Dovrebbe essere confermato l’esterno destro Bayeye, classe 2000, in prova. Per quanto riguarda la formazione che affronterà i falchetti, si saprà qualcosa in piu’ nella giornata di sabato, allorchè il tecnico affronterà la stampa alla vigilia del match.

