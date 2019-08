di RTC Sport

Impegno difficile quello della Reggina di domenica 4 agosto al Granillo contro il Lanerossi Vicenza per il primo turno di Coppa Italia. Amaranto e biancorossi si sfideranno alle ore 20,30. La Reggina è scesa in campo giovedì sera all’Arechi di Salerno contro Salernitana e Bari nel triangolare dell’amicizia, in occasione del centenario dei granata campani ed in ricordo del tifoso Carmine Rinaldi. Pareggio 0-0 nella prima gara con il Bari ma poi i pugliesi hanno avuto la meglio ai rigori. Decisivi gli errori di Sounas e Loiacono. Contro la Salernitana, invece, è finita 1 a 1. E per la seconda volta gli Amaranto sono stati battuti ai rigori: hanno fallito la trasformazione Corazza, Doumbia e Salandria.

