Interessante appuntamento per gli amanti della “house music” nel pomeriggio di sabato sulla spiaggia di Soverato. Arriverà, infatti, il noto dj Claudio Coccoluto ad animare il weekend calabrese. Coccoluto proporrà la sua selezione musicale dalle 18 alle 22 presso il Glauco beach. Il Dj di Gaeta torna sulla costa jonica a distanza di 2 anni dalla sua ultima performance. E’ un’icona della house music anni 90. Il suo è un genere denso di ritmo e sonorità. Coccoluto è stato indubbiamente uno dei trascinatori del genere house e ne ha firmato l’ascesa in Italia e non solo nei fulgidi anni 90, partecipando ai piu’ importanti contest tematici in Europa e nel mondo.

