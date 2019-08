Il commissario regionale del Partito democratico della Calabria, Stefano Graziano, nella giornata di giovedì incontrerà i segretari di federazione, i parlamentari e il gruppo in Consiglio regionale per avviare il confronto sul progetto politico da mettere in campo alle prossime elezioni regionali in Calabria. Alla riunione sarà presente anche il responsabile nazionale per il Mezzogiorno Nicola Oddati.

“E’ arrivato il momento – spiega Graziano – di mettere in campo una proposta politica innovativa e credibile, in grado di resistere all’avanzata di una destra sempre più a trazione leghista e di arginare quel logoramento cui ci hanno esposto cinque anni di governo regionale. È innegabile che oggi serve una svolta, serve riprendere una interlocuzione con tutte le forze politiche e sociali del territorio per costruire un centrosinistra aperto alle esperienze civiche e dare vita una nuova stagione”.

