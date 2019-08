Rissa terminata con quattro feriti, di cui un grave, nel Vibonese. Alcuni ambulanti, intenti a sistemare le bancarelle nel mercato del paese di Fabrizia, se le sono date di santa ragione tanto che una donna – intervenuta in difesa del marito e del figlio – è stata colpita violentemente con una spranga di ferro in testa e per lei si è reso necessario l’immediato trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Gli altri tre feriti sono stati invece portati negli ospedali di Vibo Valentia e Serra San Bruno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono portati anche i carabinieri della Stazione di Fabrizia e della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini sull’accaduto sequestrando un coltello ed una spranga di ferro.

