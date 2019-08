Il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha avviato il tavolo di concertazione con le parti sociali per l’avvio dei “Contratti istituzionali di sviluppo”, il programma di investimenti ideato dal governo nazionale presentato nelle scorse settimane in Calabria dal ministro per il Sud Barbara Lezzi. All’incontro con Abramo hanno partecipato i rappresentanti di Camera di Commercio, Confindustria, Ordini professionali e sindacati. “Oggi – ha detto Abramo parlando con i giornalisti – entriamo nella fase operativa. Con il ministro Lezzi qualche giorno fa non abbiamo fatto una bella figura perché altre regioni hanno già speso o sono in procinto di spendere parecchi miliardi di euro, come la Sardegna con 155 progetti, la Puglia addirittura con 185, mentre invece la Calabria ne ha uno solo e anche bloccato. Abbiamo immediatamente convocato questo tavolo di concertazione perché – ha proseguito il presidente della Provincia – ritegno che la disponibilità complessiva di 51 miliardi legata ai ‘Contratti istituzionali di sviluppo’ deve servire a finanziare molte opere in Calabria, purché su progetti strategici. Dobbiamo velocizzare: a settembre vorremmo essere pronti per presentare questa progettazione”. Abramo ha poi specificato che “i progetti devono essere nuovi, cioè compatibili con quelli progetti già realizzati e le misure non devono andare in concorrenza con gli accordi di programma sottoscritti con Regione, Stato, Ue”. Nelle prossime settimane Abramo incontrerà anche i sindaci della Provincia per un loro coinvolgimento nella progettazione complessiva relativa ai “Contratti istituzionali di sviluppo”.

