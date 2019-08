Una volta era perfino arrivato a dar fuoco all’appartamento dove la convivente abitava in precedenza. Un uomo di 49 anni, G.F., è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria che ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip per “maltrattamenti contro familiari e conviventi, consumato ai danni della moglie, anche in presenza della figlia minore”. Dalle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e dal sostituto procuratore Marika Mastrapasqua sono emerse aggressioni fisiche e psicologiche che negli ultimi tempi, in modo abituale, l’uomo avrebbe posto in essere in essere nei confronti della donna, in particolare l’uomo maltrattava ripetutamente la compagna con gravi comportamenti aggressivi e violenti, lesivi dell’integrità fisica e morale della donna, sottoponendo la stessa a un regime di vita vessatorio e violento. Sulla scorta della richiesta avanzata dalla Procura, il gip ha emesso un provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

