Efficace allenamento congiunto, questa mattina al centro sportivo della Popilbianco, tra Cosenza e Corigliano. Nella prima uscita assoluta, la formazione coriglianese ha destato un’ottima impressione al cospetto dei cadetti bruzi. Per la cronaca si è imposto il team rossoblù per 1 a 0 con gol di Capela. I biancoazzurri hanno sbagliato un rigore con Catalano, sul risultato di parità, creando e andando alla conclusione in diverse circostanze e vedendosi annullare anche due marcature. Nella prima parte mister De Sanzo ha schierato, attraverso un 4-3-3, La Cagnina, Gifford, Strumbo, Zappalà, Bianco, Cito, Cosenza, Corso, Catalano Bettini e Galliano. Nella seconda parte, l’undici disposto in campo ha visto D’Aquino, Infusino, De Carlo, Strumbo, Gargiulli, Braglia, Proto, Lanza, Atena, Schena e Cito. Nel complesso emersi buoni spunti anche se, dopo le prime due settimane di lavoro, ci sarà ancora da lavorare per raggiungere una condizione ideale. Fatiche che riprenderanno sabato 17 agosto presso lo stadio “Città di Corigliano” e proseguiranno al pomeriggio al “Santa Maria ad Nives” di Schiavonea. Domenica 18 agosto primo impegno ufficiale contro il Roccella, in trasferta, per il turno preliminare in gara secca di coppa Italia dilettanti. Ironia della sorte, anche la prima di campionato, del gir. I di serie D, in programma il primo settembre sarà sempre contro il Roccella e in trasferta.

