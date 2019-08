Tra il 16 e il 28 agosto prossimi gli addetti della Sieco provvederanno ad effettuare interventi di lavaggio di diverse strade della città. Ad essere interessate dai lavori saranno, in particolare, Via Santa Maria, Viale Isonzo, Via dei Conti Falluc,Via Fares, Via Lucrezia della Valle, Via Degli Angioini, Via Nazionale, Viale Magna Grecia, Via Degli Svevi, Via Indipendenza, Piazza Matteotti, Corso Mazzini, Piazza L. Rossi, Piazza Garibaldi, Giardini Nicholas Green, Via Giovanni Jannoni, Via Italia, Via XX Settembre, Via Arcivescovado, Piazza Duomo, Via Acri, Piazza Matteotti, Via Carlo V, Via dei Normanni e Via degli Angioini. Al fine di consentire lo svolgimento degli interventi, il comando di Polizia locale ha disposto con ordinanza il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, sulle vie interessate lungo le quali si provvederà all’apposizione di avvisi su giorni e orari dei lavori e della necessaria segnaletica stradale.

redazione@giornaledicalabria.it