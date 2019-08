Divertimento allo stato puro. Il ‘Noi che…’ si conferma la festa dell’estate grazie ad una formula, oramai rodata, fatta di buona musica, luci ed intrattenimento. Un mix perfetto che garantisce alla festa anni ’80, esclusivamente per gli over 30, di essere il party vintage a cui è vietato mancare. Perché il ‘Noi che…’, per i catanzaresi e non solo, rappresenta una sorta di “rito del divertimento’ di mezza estate, una tappa imperdibile della movida estiva, un evento ‘cult’ unico nel suo genere particolarmente gradito a chi ha voglia di fare un viaggio nel tempo grazie alla musica. La formula del ‘Noi che…’ piace infatti ai nostalgici ma anche ai giovani perché rappresenta una vera e propria celebrazione dei meravigliosi anni ’80. Il segreto è un percorso musicale ricercato, una selezione divertente ma mai banale che in un crescendo di beat e tormentoni ogni anno fa ballare fino a notte fonda un pubblico sempre più scatenato. La parola d’ordine del ‘Noi che..’ è divertimento. Ed anche quest’anno il divertimento è stato assicurato, nella splendida cornice del Noa Club di Soverato. L’idea della festa vintage anni ’80 è stata lanciata 11 anni fa da Roberto Talarico e da allora ad oggi è una garanzia. L’ appuntamento è dunque per la prossima estate e per una nuova edizione tutta da ballare e da vivere.

Redazione RTC-GDC

redazione@giornaledicalabria.it