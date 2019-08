Un fine settimana piuttosto stabile, soleggiato e con temperature gradevoli, ma la ‘tregua’ è destinata a durare poco: la prossima settimana porterà una nuova ondata di grande caldo. A prevederlo sono gli esperti del sito ww.ilmeteo.it, secondo cui – ritiratosi verso le sue terre di origine l’anticiclone nord africano – ora “il quadro meteo climatico generale del Paese passa sotto il dominio del suo stretto parente, l’alta pressione delle Azzorre”.

Domani e domenica il tempo sarà sereno un pò ovunque, anche se non mancherà qualche nube di passaggio soprattutto sulle regioni settentrionali. Nelle ore pomeridiane ci sarà il consueto fiorire di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, specie quelli alpini, ma senza precipitazioni degne di nota. Sempre domani le temperature faranno registrare un lieve aumento, più consistente domenica a causa di un primo timido rinforzo dei venti caldi in arrivo dal nord Africa.

Da lunedì – sempre secondo ilmeteo.it – dal continente africano risaliranno masse d’aria molto calde che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali e parte di quelle nordorientali. Risultato: le temperature cominceranno a lievitare sensibilmente fino a toccare picchi di 38 gradi in Umbria (Terni), Toscana (Firenze, Prato, Arezzo) e Lazio (Roma e Frosinone).

