Rifiuti per strada a Cariati, denuncia del Codacons

“Oramai i rifiuti lasciati per strada ed i sacchi indifferenziati abbandonati non risparmiano neanche le vie del centro. Uno spettacolo vergognoso proprio in quella che è conosciuta come una delle perle dello jonio calabrese”. Il riferimento è alla cittadina di Cariati (CS) e la denuncia è del Codacons. “Una situazione che umilia i Cittadini e che lascia sgomenti i turisti. Il Codacons – si legge in una nota – ha provveduto a diffidare l’amministrazione comunale «richiedendo la pulizia immediata delle strade». Se lunedì la situazione rimarrà inalterata, provvederemo a formalizzare una denuncia per interruzione di pubblico servizio”. “C’è il rischio di allarme sanitario per colpa dei rifiuti abbandonati sotto il sole. Infatti l’immondizia nelle strade – scrive ancora il Codacons – determina scarsa igiene che può portare a malattie infettive”. “Ci vengono segnalate – continua il Codacons – squadre di topi che assaltano i sacchi di rifiuti e questo lascia ipotizzare un problema importante per la diffusione di malattie”. “Per questo l’emergenza deve essere risolta immediatamente – conclude Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – caso contrario saremo costretti a presentare una denuncia in Procura”.

