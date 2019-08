Stalettì, incendio in località Caminia

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sono impegnate dalle ore 14.30 circa su un incendio di macchia mediterranea e bosco in loc. Caminia nel comune di Stalettì.

L’incendio di vaste proporzioni e la colonna di fumo visibile da più punti della costa jonica catanzarese ha messo in allarme anche i bagnanti che hanno preso d’assalto la Sala Operativa 115.

Sul posto la squadra boschiva della sede Centrale e squadra del distaccamento di Soverato.

Considerato il fronte di fuoco e la zona impervia si è reso necessario l’intervento del DOS che ha richiesto l’invio di mezzo aereo.

Alle ore 16.00 circa giungeva sul posto un canadair della flotta aerea nazionale.

L’intervento congiunto delle squadre di terra e del mezzo aereo è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi verso le abitazioni.

Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in atto ma la situazione sembra essere sotto controllo.

