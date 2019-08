Calcio, Coppa Italia/ Crotone-Sampdoria 1-3, squali fuori

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Jankto, Linetty (85’ Gabbiadini); Ramirez (70’ Ekdal), Quagliarella, Caprari (59’ Maroni). A disp: Falcone (GK), Augello, Chabot, Depaoli, Ferrari, Barreto, Léris, Thorsby, Bonazzoli. All. Di Francesco

ARBITRO: Sacchi di Macerata

MARCATORI: 8’ Molina (C), 37’ Caprari (S), 42’ Quagliarella su rigore (S), 60’ Maroni (S)

AMMONITI: 31’ Benali (C), 56’ Jankto (S), 59’ Caprari (S), 66’ Bereszynski (S)

SPETTATORI: 8.100

Un ottimo Crotone, pur con assenze importanti, tiene testa alla Sampdoria ma si deve arrendere al maggiore tasso tecnico dei blucerchiati: la squadra di mister Stroppa ha dominato per lunghi tratti la partita ed è stata colpita proprio nei momenti migliori. Dopo la bellissima azione del vantaggio di Molina (8′), i rossoblù mettono all’attivo almeno due occasioni utili per raddoppiare. Poi l’uno-due dei liguri con qualche dubbio sia sulla posizione di Caprari sul gol del pareggio che sul rigore fischiato a Rutten. Allo scadere della prima frazione grandi proteste nell’area dei liguri: Murru intercetta col braccio molto largo un cross di Rutten, il rigore appare netto ma il signor Sacchi non interviene. Nella ripresa i rossoblù ripartono in maniera quasi straripante, ma ancora una volta la Samp colpisce quando il Crotone è più pericoloso. Nel finale la squadra prova a reagire e trovare la via del gol per riaprire la partita, ma i blucerchiati si chiudono bene.

