“I risultati della classifica sul tempo libero pubblicati nell’edizione di oggi del Sole 24 ore, che vedono Catanzaro e provincia figurare al primo posto in Calabria, dimostrano che il percorso intrapreso da istituzioni e privati è quello giusto”. Lo ha affermato il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Abramo, commentando la terza tappa dell’inchiesta del quotidiano economico nell’ambito del più ampio progetto sulla qualità della vita 2019. “Nella classifica finale Catanzaro e il suo territorio hanno ottenuto un punteggio complessivo di 184,4, superiore a quello di ogni altro capoluogo e provincia calabrese, oltre che lusinghiero rispetto alla media ottenuta dai Comuni del meridione”, ha aggiunto Abramo sottolineando il buon risultato catanzarese nell’offerta culturale complessiva, con 111,4 spettacoli di media ogni 10 chilometri quadrati, anche in questo caso il migliore indice in Calabria. Risultato centrato “nonostante il commissariamento di un Comune importantissimo come Lamezia Terme, sostanzialmente fermo su questo piano: se così non fosse stato, e Lamezia avesse potuto muoversi anche da questo punto di vista, la nostra Provincia avrebbe potuto guadagnare altre posizioni migliorando il dato, già buono, della classifica attuale. Tutto ciò vuol dire – ha proseguito Abramo – che l’azione di stimolo delle istituzioni, nel capoluogo come negli altri centri della provincia, e la decisiva collaborazione dei privati, stiano portando frutti positivi nell’ottica di una strategia finalizzata al potenziamento di questo particolare tipo di offerta che ha evidenti ricadute anche sul turismo”.

