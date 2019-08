La prefettura di Catanzaro ha provveduto alla sospensione, in attesa dello scioglimento, del Consiglio comunale di Satriano. Il provvedimento, secondo quanto riportato in una nota, è conseguenza della mancata approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario del 2018 e delle dimissioni del vicesindaco che, dopo la decadenza del primo cittadino dichiarata dalla Corte d’appello del capoluogo, guidava l’amministrazione municipale. Per la gestione provvisoria dell’ente è stata nominata commissario la dottoressa Patrizia Siciliano.

