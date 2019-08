Sarà Fabio Filocamo il nuovo amministratore della società Porto delle Grazie di Roccella Jonica. Il nome è scaturito dall’avviso pubblicato dal Comune. Filocamo, rende noto il sindaco della cittadina, Vittorio Zito, si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e lode presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Dottore di ricerca in Diritto Internazionale dell’Economia presso l’Università del Molise, ha conseguito un Master in Diritto e Finanza presso l’Università di Harvard. E’ avvocato cassazionista in Italia, nonché avvocato e notaio abilitato negli USA. E’ fondatore e amministratore della Dynamis, società che opera nello sviluppo e trasferimento di nuove tecnologie, Presidente dell’Harvard Club of Italy, Membro del CdA di importanti società, Autore di numerose pubblicazioni, editorialista del Corriere della Sera e membro dei Comitati Scientifici per Innovazione e Imprese in RCS Media Group. In precedenza, dopo anni di consulenza tra l’Italia e New York, ha ricoperto importanti incarichi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato Direttore per la Ricerca Industriale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Già Professore Incaricato di Diritto commerciale e bancario presso l’Università di Cassino. “Filocamo – dice il sindaco – parla e scrive correntemente in inglese, francese e spagnolo. Parla inoltre tedesco e portoghese. Ha, quindi, una solidissima preparazione professionale di carattere internazionale che offre evidenti garanzie sulle sue capacità manageriali utili allo sviluppo della Porto delle Grazie. Per tali ragioni, nella seduta dell’ Assemblea dei Soci calendarizzata per domani proporremo di nominare il Dott. Fabio Filocamo Amministratore Unico della Porto delle Grazie, nella certezza che egli saprà continuare e sviluppare ancora di più il percorso di crescita della società che il Dott. Sotira, cui va ancora il nostro ringraziamento per quanto fatto, ha intrapreso 3 anni fa. Nello stesso giorno, alle ore 19, al Porto delle Grazie presenteremo alla stampa e a tutti gli interessati il nuovo Amministratore Unico”.

