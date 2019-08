Incontro a Roma sulla programmazione dei Fondi Europei 2021-2027. All’incontro con il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, ha partecipato per la Regione Calabria il Vicepresidente della Giunta, Francesco Russo. Il Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini ha presentato i temi avanzati dalle Regioni: Accordo di Partenariato snello, in modo da non vincolare troppo le Regioni nella elaborazione dei Programmi operativi;lavoro dei 5 Tavoli tematici, che non può essere inteso come sede unica di lavoro congiunto per la elaborazione della proposta di accordo; sede congiunta Governo-Regioni sia politica che tecnica; governance e la strumentazione della politica di coesione; cofinanziamento e riparto delle risorse; modalità di attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione; Accordo di Partenariato frutto di un’intesa in Conferenza Stato-Regioni. Nel suo intervento, Russo, soffermandosi sulle contraddizioni tra il Pon ed il Por in Calabria, ha evidenziato come il Pon Infrastrutture e Reti, che riguarda l’Area Logistica Integrata di Gioia Tauro, ad oggi 2019, ad un anno dalla conclusione del Pon che avverrà nel 2020, non solo non ha speso nemmeno un euro, ma nel suo ambito non è stata firmata alcuna convenzione. Russo ha sottolineato la gravità della situazione e l’eventualità di una differente distribuzione delle risorse tra Stato e Regione nella prossima programmazione, stante che la Regione con i fondi Por, Fsc e Pac ha finanziato tutti i porti regionali, mentre il Pon reti non ha finanziato nulla. Gli ultimi interventi del Direttore dell’Agenzia per la coesione Caponnetto e del Direttore del Dipartimento per la coesione Ferrara hanno richiamato i temi della programmazione 21-27 nonché la riarticolazione dell’attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione.

