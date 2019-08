Us Catanzaro, Nicastro:”Obiettivi importanti, arriveremo lontano”

Us Catanzaro, Nicastro: “Possiamo andare lontano” di RTC Sport “So che in attacco ci sarà molta competizione e concorrenza. Ma questo ci farà bene e ci stimolerà. Siamo in tanti per sole tre maglie”. Così Francesco Nicastro, nuovo attaccante dell’Us Catanzaro per la stagione ormai alle porte. “Sono felice di essere qui, mi ha convinto il progetto ambizioso e la voglia di arrivare lontano con la B come obiettivo. Il direttore Logiudice mi ha voluto fortemente. Tenterò di farmi trovare pronto ogni volta che il mister mi chiamerà in causa”. Nicastro ha parlato anche della prima sfida di campionato, domenica contro il Teramo di Bruno Tedino: “Sarà gara dura, dovremo cercare di partire col piede giusto ed imporre il nostro ritmo”.

