Ettari di bosco in fiamme a Tiriolo, minacciate case

Un vasto incendio è divampato nella giornata di giovedì 22 agosto nella frazione Pratora-Cocina, nel comune di Tiriolo, nella Presila Catanzarese. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di macchia mediterranea, arbusti e zona boscata in prossimità del centro abitato. Il tempestivo intervento dei volontari della locale associazione “Diavoli Rossi”, in prima battuta, e della squadra boschiva dei Vigili del Fuoco è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni. Il fronte di fuoco si è esteso successivamente lungo un costone impervio della montagna per cui si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei. L’elicottero della flotta regionale e, successivamente, l’elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Lamezia Terme, si sono avvicendati nelle operazioni di spegnimento. Le unità di terra ed i mezzi aerei sono stati impegnati sino al tardo pomeriggio per domare le fiamme, riuscendo a scongiurare danni alle persone.

redazione@giornaledicalabria.it