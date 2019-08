“E’ arrivato il momento che il Pd, al pari di tutti noi, si rapporti al tavolo del centrosinistra”. Così il segretario regionale del Psi, Luigi Incarnato, parlando con i giornalisti a Feroleto Antico, a margine della prima riunione del centrosinistra in vista delle Regionali, riunione convocata proprio dal Partito socialista. “Questa riunione – spiega – intende mettere insieme le forze per avviare un ragionamento che vedo urgente e immediato, perché purtroppo stiamo perdendo tempo. Dobbiamo preparare una coalizione, un programma e un candidato presidente condiviso da tutti. Oliverio è un candidato: come coalizione stiamo ragionando affinché si possa decidere unanimemente e in modo democratico una candidatura. Questo è alla base della nostra intenzione. Non possiamo rischiare di perdere tempo favorendo il centrodestra, che in questo momento non gode di buona salute, e dare loro un vantaggio sarebbe come commettere un reato”. “La convocazione di questo tavolo ha solo il sapore di una consapevolezza, di una responsabilità e di una preoccupazione. Sono preoccupato perché i tempi sono strettissimi. Siamo a fine agosto, in autunno saremo in campagna elettorale, quindi c’è un mese in cui si dovrà fare una corsa a ostacoli per trovare la soluzione”, aggiunge. Incarnato ha fatto riferimento anche al Pd, che “in queste settimane ha fatto dei ragionamenti al suo interno, non ha mai partecipato le sue valutazioni alla coalizione, e invece credo sia arrivato il momento che il Pd, al pari di tutti noi, si rapporti al tavolo. E’ questo il nostro auspicio”.

redazione@giornaledicalabria.it