di RTC Sport

Al via il campionato nazionale di calcio di serie C dopo un’estate senz’altro meno imbarazzante di quella precedente dal punto di vista di ricorsi, controricorsi, spostamenti, rinvii, ripescaggi, riammissioni, polemiche e veleni. E’ stata probabilmente la prima estate “normale” dopo molti anni disastrosi per la giustizia sportiva italiana. Parte così una C entusiasmante, molto competitiva, con tante città e realtà sportive ambiziose che sognano la B. Girone C livellato verso l’alto rispetto alla scorsa stagione. Catanzaro, Bari, Catania, Ternana e Reggina, probabilmente, si contenderanno la vittoria finale con aquile e galletti in pole rispetto alle altre. Sarà un anno di transizione, invece, quasi sicuramente, per l’Avellino, alle prese con i problemi societari da risolvere. La prima giornata è già molto interessante, start sabato alle 20,45 con Rieti-Ternana. Gli irpini di Ignoffo aprono il torneo al Partenio ospitando un Catania rafforzato ed affidato alle mani di mister Camplone per non fallire come gli anni scorsi. Sarà giusta la scelta di Lo Monaco questa volta? Il Bari di Cornacchini esordisce in casa della Sicula Leonzio. Il Catanzaro di Auteri, che ha confermato il blocco importante dello scorso anno, sfida il Teramo di Bruno Tedino al Ceravolo, i tifosi chiedono subito la prima vittoria convincente al gruppo di Noto per partire col piede giusto, sperando, peraltro, che nei prossimi giorni si realizzi il sogno dell’arrivo del bomber Calaio’. Ostacolo duro per la nuova Reggina di mister Toscano, che venerdì ha ufficializzato l’arrivo del bomber argentino Denis, ospite a Brindisi della Virtus Francavilla di Bruno Trocini che ha piazzato colpi importanti come Leonardo Perez dal Cosenza e si è assicurato il prestito proprio dell’amaranto Allan Baclet. Sarà importante uscire imbattuti dal “Giovanni Paolo II”. Impegno severo per la Vibonese di Modica al “Veneziani” di Monopoli mentre il Rende debutta a Vibo contro il Bisceglie, fondamentale per i biancorossi mettere fieno in cascina in questo torneo che si preannuncia difficilissimo. Test subito probante per la Cavese, protagonista di un buon mercato (vedi l’arrivo di Sforzini), contro un Picerno, matricola che non è da sottovalutare in quanto affidata al sapiente Giacomarro e ha centrato innesti di categoria. Infine il Potenza riceve la Casertana allo stadio “Viviani” mentre la Viterbese ospita la Paganese.

redazione@giornaledicalabria.it