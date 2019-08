di RTC Sport

Nulla di fatto nel derby calabrese di serie B, finisce 0 a 0 tra Crotone e Cosenza.

Spettacolare primo tempo tra squali crotonesi e lupi cosentini. Crotone a tratti spumeggiante, Cosenza ottimo nel contenere le sfuriate dei padroni di casa e nel ripartire velocemente in contropiede. Subito promosso titolare Mazzotta, appena tornato in riva allo Jonio. Davanti a lui agisce Zanellato. In mezzo al campo la coppia Barberis-Benali. Davanti il duo Simy-Messias, potente ma anche rapido negli scambi. Dall’altra parte poche sorprese. Corsi regolarmente schierato a destra, Idda-Monaco centrali, il trio Carretta-Pierini-Baez dietro il terminale Litteri.

Pronti via ed il Crotone fa subito paura. Cross da destra per la testa di Simy che spedisce fuori di pochissimo. Replica dei lupi al 6′, missile su punizione che si perde fuori alla destra di Cordaz. Al 18 ancora Simy minaccioso. Sfugge al presidio del roccioso Monaco e conclude dal limite senza inquadrare la porta. Al 25 tirocross velenoso di Benali alto sulla traversa. L’ex pescarese è ispiratissimo e scambia con facilità estrema con le punte Simy ed il mobilissimo Messias. Al 33 gran sinistro di quest’ultimo, vola Perina a mettere in corner la sventola. Dall’altra parte risponde Cordaz con una prodezza analoga, mancino pregevole di Carretta ed il portierone devia sul palo strozzando l’urlo di gioia dei lupi. Nel secondo tempo si fa male Spolli, deve uscire e viene sostituito da Cuomo. Doppio svarione difensivo degli squali che rischiano grosso al 13′ quando un buco colossale libera Carretta davanti a Cordaz che è monumentale a sbarrare la porta ed a salvare il risultato. Sull’altro fronte altrettanto gigantesca chance per Simy imbeccato alla grande dallo sgusciante Benali ma l’attaccante africano buca goffamente l’intervento lisciando a 3 metri da Perina.

Al 32 tegola per il Cosenza che resta in 10 per il doppio giallo a Sciaudone. Espulso anche il ds Trinchera dalla panchina per proteste. Il Cosenza potrebbe pagare subito dazio. Da un piazzato giunge la sfera in area e Golemic a meno di un metro dalla riga di porta spedisce incredibilmente alto tra lo stupore generale.

Nel finale assedio poco cattivo e convinto del Crotone che sbaglia più volte negli ultimi metri e manca la stoccata decisiva. Clamoroso il destro largo di Mustacchio al 3′ di recupero. La sfida dello Scida finisce in parità.

