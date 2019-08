Virtus Francavilla-Reggina 1-1, botta e risposta Vazquez-De Francesco

di RTC Sport

Era importante partire col piede giusto e non perdere. Obiettivo minimo centrato per la Reggina anche se, ovviamente, resta il rammarico per non aver ottenuto l’intera posta, sfruttando inoltre la superiorità numerica. Al “Giovanni Paolo II” di Brindisi, i pugliesi allenati dal calabrese TRocini si portano avanti al 38′ grazie a Vazquez che trasforma dagli 11 metri un rigore assegnato per fallo in area amaranto. I biancazzurri calano nella ripresa e la Reggina sa colpire con Alberto De Francesco, tornato da qualche giorno a Reggio Calabria e già decisivo. Bel gol del bravo centrocampista. La Virtus resta in 10 nell’ultimo quarto d’ora per il doppio giallo rimediato da Bovo ma gli Amaranto non riescono ad approfittarne per centrare il bersaglio pieno e devono accontentarsi di un punto contro un avversario comunque molto quotato, ben rafforzatosi nel mercato estivo.

Il tabellino:

VIRTUS FRANCAVILLA-REGGINA 1-1

RETI: 38′ pt Vazquez rig. (VF), 2′ st De Francesco (R)

VIRTUS FRANCAVILLA: Costa, Zenuni, Tiritiello, Gigliotti (26′ st Mastropietro), Bovo, Vazquez (30’ st Tchetchoua), Perez (40’ st Baclet), Delvino, Albertini, Caporale, Sparandeo. A disp: Sottoriva, Carella, Pino, Marino, Marozzi, Calcagno, Miccoli. All. Trocini

REGGINA: Guarna, Bertoncini, Loiacono, Sounas (26’ st Paolucci), De Francesco (26’ st Salandria), Bellomo (16’ st Corazza), Rossi, Bianchi (37’ st Bresciani), Reginaldo, Garufo (16’ st Rolando), Rubin. A disp: Lofaro, Farroni, Marchi, Nemia, Gasparetto. All. Toscano

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Davide Moro di Schio-Alberto Zampese di Bassano del Grappa)