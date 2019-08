di RTC Sport

Non inizia bene la nuova stagione di serie C per il Rende Calcio che è chiamato ad una grossa impresa in questo campionato che parte con presupposti senz’altro differenti rispetto agli ultimi due. I biancorossi si arrendono all’esordio al Bisceglie allenato da Rodolfo Vanoli. E’ decisiva una rete di Gatto al 42′. Gara mediocre con pochi tiri in porta, il Bisceglie capitalizza una delle rare occasioni costruite e torna in Puglia con 3 punti preziosi. Per il Rende l’inizio è in salita ma un po’ tutte le componenti sono consapevoli che la nuova stagione non sarà affatto agevole sotto diversi profili.

redazione@giornaledicalabria.it

Il tabellino:

Rende 22 Borsellini, 3 Ampollini, 5 Collocolo, 6 Origlio, 7 Libertazzi, 8 Loviso, 9 Vivacqua, 13 Germinio, 15 Bruno, 16 Scimia (dall’85° 23 Bonetto), 24 Giannotti (dal 67° 18 Morselli). Allenatore: Angelo Andreoli. A disposizione: 1 Savelloni, 2 Sicuro, 4 Cipolla, 14 Achik, 17 Balze, 25 Leveque, 12 Palermo.

Bisceglie 1 Casadei, 3 Tarantino (dal 78° 15 Cardammone), 4 Wilmots, 5 Zigrossi, 6 Mastippolito (dal 62° 21 Turi), 10 Gatto, 11 Rafetraniaina (dal 78° 2 Diallo), 16 Abonckelet, 17 Longo (dal 71° 9 Montero), 23 Piccinni, 27 Ferrante (dal 71° 24 Ungaro). Allenatore: Rodolfo Vanoli. A disposizione: 12 Ndiaye, 20 Spedaliere, 25 Hristov, 26 Murolo.

Rete: 42′ Gatto.

Arbitro: Federico Fontani di Siena.