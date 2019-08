Gli era stata rubata l’auto, che era stata affidata alla compagna che l’aveva parcheggiata davanti ad un supermercato. Ma lui l’ha fortunatamente incrociata per strada e ha avvisato i Carabinieri. Il fatto è avvenuto a Scalea. I militari hanno subito fatto scattare le ricerche e l’auto è stata poi intercettata nei pressi di Lagonegro (Potenza), mentre viaggiava in direzione della Campania. A bordo vi era un 45enne napoletano che, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato ed arrestato per furto aggravato.

