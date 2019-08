“Il confronto di idee è la parte più nobile della politica, la differenza di punti di vista è l’essenza della democrazia. Alla base di tutto, però, serve quel garbo e quel rispetto della persona che rendono valore a un pensiero, quel valore che, evidentemente, non appartiene al consigliere regionale Mimmo Tallini”. Così il senatore del Pd Ernesto Magorno risponde all’esponente di FI. “Sorprende, infatti, la caduta di stile di queste ore – aggiunge – che non trova giustificazione nel dibattito in vista delle prossime elezioni regionali. Una violenza verbale gratuita. Ce ne faremo una ragione noi piccoli uomini che andremo avanti per la nostra strada”.

redazione@giornaledicalabria.it