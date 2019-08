Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina è intervenuta in c.da Meliti nel comune di Cropani per cedimento sede stradale.

Il tratto interessato adiacente la rete ferroviaria che non ha subito danni.

Isolate al momento tre famiglie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presenti i carabinieri della locale stazione, personale dell’ufficio tecnico comunale, tecnici RFI e personale del consorzio di bonifica per quanto di competenza.

Le cause presunte del crollo una perdita dalla tubazione dell’acquedotto del consorzio di bonifica che costeggia la carreggiata.

Fortunatamente al momento del crollo sul tratto interessato non transitava alcuna vettura.

Non si registrano danni a persone.

redazione@giornaledicalabria.it